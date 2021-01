#ZusammenUnschlagbar

2021 feiert die Österreichische Sporthilfe ihr 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum und das für die gesamte nationale und internationale Sportwelt schwierige abgelaufene Jahr haben die Sporthilfe dazu veranlasst, mit einer groß angelegten Kampagne die heimischen Sportfans zu mobilisieren, Teil der Sporthilfe-Community zu werden und heimische Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Der treffende Titel bringt die Kernbotschaft auf den Punkt: #ZusammenUnschlagbar.



Wien, Bezirk | „Gerade in schwierigen Zeiten ist Zusammenhalt umso wichtiger und wir sind stolz, dass wir die Förderungen von 250 Top-Athletinnen und Athleten in diesem Jahr aufrecht erhalten und sogar ausbauen konnten“, sagt Gernot Uhlir, Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe.

„Mit unserer Kampagne möchten wir auf die magische Kraft und Wichtigkeit der Fans und der unterstützenden Bevölkerung hinweisen. Keine Athletin und kein Athlet ist allein, da sind auch die Eltern, die Freunde, die Betreuerinnen und Betreuer, die Trainerinnen und Trainer, die Sponsoren und natürlich die große Sportfamilie der Fans – jeder ist ein wichtiger Puzzle-Stein im Leben der Sportlerinnen und Sportler. Und ohne diese Unterstützung geht es nicht: Der Slogan ,Zusammen unschlagbar‘ könnte angesichts des schwierigen Jahres 2020 passender nicht sein“, so Gernot Uhlir.

Top-Athleten als Testimonials

Als Gesichter der Kampagne fungieren aktuell geförderte Athletinnen und Athleten. Für den TV-Bereich stellten sich Diskuswerfer und WM-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger und Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits für die Sporthilfe vor die Kamera. In den Printsujets sind Para-Schwimmer Andreas Onea, die gehörlose Badminton-Spielerin Katrin Neudolt und Gewichtheberin Sarah Fischer zu sehen. Eingeleitet wurde die Kampagne von einem hochemotionalen Video mit Andreas Onea, aufgenommen im Umfeld der Lotterien Sporthilfe-Gala am 10. November. Der Para-Schwimmer und ORF-Sportmoderator erzählt darin seine Gänsehaut garantierende Geschichte. Er verweist auf die Wichtigkeit des Zusammenhalts in der Welt des Sports, ob nun mit oder ohne einschneidenden Schicksalsschlägen. „Meine Erfolge wären nicht möglich gewesen, wenn nicht so viele Menschen da gewesen wären, die an mich geglaubt haben“, so Paralympics-Medaillengewinner Onea, „der Sport geht durch schwierige Zeiten und wenn wir weiterhin große Sportmomente erleben wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Deswegen freue ich mich, Teil der neuen Sporthilfe-Kampagne sein zu können.“

Jetzt die Gewinner von morgen unterstützen

„Unsere Sportlerinnen und Sportler benötigen gerade in dieser schwierigen Zeit jegliche Unterstützung. Österreich braucht auch in Zukunft Sportvorbilder, mit denen wir gemeinsam jubeln können“, erklärt Uhlir die Intention, „ich lade alle rot-weiß-roten Sportfans ein, Teil der Sporthilfe Community und somit auch Teil des Erfolgs zukünftiger österreichischer Medaillengewinner zu werden.“ Die Anmeldung ist über www.sporthilfe.at in wenigen Schritten erledigt. Auf die Sporthilfe Community-Mitglieder warten jede Menge Inhalte und Vorteile. „So können sie exklusiven Content von den Sporthilfe-Athleten erwarten“, verrät Uhlir, „angesichts der bevorstehenden Olympischen Spiele dürfen wir uns beispielsweise auf seltene Einblicke in den Olympia-Trainings- und Wettkampfalltag unserer Sportlerinnen und Sportler freuen.“

Bewusstsein für die Arbeit der Sporthilfe

Uhlir erhofft sich durch eine erfolgreiche Umsetzung auch ein stärkeres Bewusstsein für die Arbeit der Sporthilfe. „Ohne staatliche Förderungen leisten wir als eine gemeinnützige und unabhängige Organisation einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von Spitzensportlerinnen und -sportlern. Das soll auch verstärkt in den Köpfen der Sportfans verankert werden“, so Uhlir. Eine erfolgreiche Community birgt weitere Optionen: „Die Sporthilfe hat dadurch mehr Vermarktungsmöglichkeiten, wir können Partner mit noch mehr Leistungen bedienen, was uns wiederum mehr Möglichkeiten und Spielräume gibt, heimische Athletinnen und Athleten zu unterstützen.“

Jubiläumsjahr 50 Jahre Sporthilfe

Die Sporthilfe plant in ihrem Jubiläumsjahr 2021 zahlreiche Aktivitäten. Gernot Uhlir: „Natürlich wird dabei #ZusammenUnschlagbar immer mitschwingen. Letztendlich ist die Kampagne so konzipiert, dass sie sich über nahezu jedes Eventformat stülpen lässt. 2021 wird das ereignisreichste Jahr der Sporthilfe, in dem wir als Sporthilfe-Team gemeinsam mit unseren Athletinnen und Athleten, unseren Partnern, den Sportfans, den Sportorganisationen und natürlich auch den Medien zeigen können, dass wir wirklich zusammen unschlagbar sind und miteinander für Österreichs Sport sehr viel erreichen können.“