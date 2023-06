„Zum Rehkitz" wird Genussplatz

Das Wirtshaus „Zum Rehkitz" auf der Kitzbüheler Bichlalm hat neue Pächter. Ralf und Stefan, bekannt durch das „Genusscatering“ und das Café im „Start.N“ eröffneten vergangenes Wochenende feierlich ihren Genussplatz.



Kitzbühel | Pünktlich um 18.30 Uhr fanden sich am Samstag zahlreiche Gäste auf Einladung von Ralf und Stefan im Traditionswirtshaus „Zum Rehkitz“ auf der Bichlalm ein. Bei Aperitif und netten Gesprächen genossen die Geladenen das einzigartige Ambiente des Wirtshauses, das die beiden Pächter jetzt auch liebevoll „Genussplatz“ nennen. Und das aus gutem Grund. Das servierte 5-Gänge-Menü hatte es in sich und darf getrost als sensationell beschrieben werden. Die passenden Weine und nette Tischrunden garantierten beste Stimmung bis lange nach Mitternacht.



Frühschoppen am Sonntag

Auch der Wettergott meinte es gut und belohnte die beiden umtriebigen Unternehmer und ihre Bemühungen mit einem trockenen und teils sonnigen Sonntag. Das honorierten auch hunderte von interessierten Gästen, die es sich nicht nehmen ließen, den neuen Pächtern zu gratulieren und mit ihnen gemeinsam anzustoßen und zu feiern, an einem der schönsten Fleckchen Tirols oder vielleicht sogar der ganzen Welt, wie es Stefan Monitzer beschreibt, feierte eine Hundertschaft von Freunden und Bekannten bei bester Unterhaltung durch die „Ofenbankler" und das Radio U1 die Neuübernahme des Wirtshauses „Zum Rehkitz“.

Köstliches vom Grill-Buffet, edle Weine, gut gebrautes Bier und herrliche Sommercocktails ließen jedes kulinarische Herz höher schlagen und trugen so zu einer sehr gemütlichen und auch feierlichen Stimmung bei.



Die Küche des neuen „Genussplatz Zum Rehkitz“ widmet sich großteils traditionellen und bodenständigen Speisen. Am besten Sie überzeugen sich selbst vom Angebot des Wirtshauses „Zum Rehkitz“ und reservieren sich heute schon Ihren Tisch. Sehr empfehlenswert! www.rehkitz.tirol Peter Höbarth