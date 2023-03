„Zuhause in Tirol verstecken“

Der aus Mils bei Imst stammende, viel gerühmte und ausgezeichnete Schriftsteller Norbert Gstrein folgte einer Einladung des Literaturvereins Lesewelt und präsentierte seinen neuen Roman „Vier Tage, drei Nächte“ in der Alten Gerberei.



St. Johann | Schon vor langer Zeit hat Norbert Gstrein seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg gefunden. Dennoch ist Tirol in seinen Büchern immer thematisch vertreten. So „verstecken“ sich seine Figuren beispielsweise in Tirol, suchen dort Zuflucht vor der Welt.

„Die Heimat, das Zuhause und das Fremde, die Familie und Beziehungen, das sind die Hauptthemen von Norbert Gstreins Werk“, erklärt Klaus Zeyringer, Schriftsteller und Literaturkritiker, der durch den Abend führte. Der studierte Mathematiker Gstrein „konstruiert“ seine Bücher. Jeder seiner Sätze ist extrem präzise gearbeitet, jedes Wort ist durchdacht, nichts dem Zufall überlassen. Im Gespräch mit Zeyringer lässt er das St. Johanner Publikum tief in seine Gedankenwelt und Arbeitsweise blicken.



Dieses inspirierende und interessante Wiedersehen, das letzte Mal war er vor über 30 Jahren in St. Johann, wurde mit viel Applaus belohnt. „Es ist mir eine genuine Freude,“ bedankte sich Norbert Gstrein nach dem stimmungsvollen Literaturabend.

Die nächste Veranstaltung der Serie „Menschen, die bewegen“ findet am Dienstag, 25. April, um 19.30 Uhr in der Alten Gerberei statt. Der Literaturverein Lesewelt St. Johann begrüßt den Journalisten Armin Thurnherr mit seinem Buch „„Anstandslos – Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege“. est

Mehr Informationen unter: www.literaturverein.at

Bild: Gabi Pinsker (Stv. Obfrau Lesewelt St. Johann), Norbert Gstrein, Klaus Zeyringer und Beatrix Mitterweissacher (Obfrau Lesewelt St. Johann, v.l.). „Vier Tage drei Nächte“ ist 2022 im Hanser Verlag erschienen. Foto: Standl