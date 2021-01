Zimmerbrand in Brixen i Thale

Brixen i.Th. | Im Obergeschoß eines Appartementhauses in Brixen i T. brach am 08.01.2021 gegen 10:30 Uhr ein Brand aus. Der 52-jährige Sohn der Hausbesitzern, der im Erdgeschoß gearbeitet hatte, bemerkte Rauch im ganzen Haus und verständigte die Feuerwehr. Im Wohnzimmer eines leerstehenden Appartements im Obergeschoß geriet offenbar ein Couchsessel, der zu nah an einem Heizkörper stand, in Brand. Die FF Brixen i Th. und FF Westendorf brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Brandgeschehen entstand erheblicher Sachschaden, Personen kamen nicht zu Schaden, das Wohnobjekt ist derzeit leerstehend.

