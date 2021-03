Zimmerbrand am Malernweg in Kitzbühel

Kitzbühel | Nach zwei Alarmierungen am Vormittag wurde die Stadtfeuerwehr Kitzbühel am frühen Nachmittag am Freitag, 12. März, noch zu einem Zimmerbrand am Malernweg gerufen.

In einem Raum im Erdgeschoß eines Wohnhauses ist es zu einemBrand gekommen, welcher mehrere Einrichtungsgegenstände schwer beschädigte. Nachdem die Besitzerin erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen hatte, konnte ein Atemschutztrupp den Brand schlussendlich komplett löschen. Dabei wurde der gesamte Innenraum noch mit einer Wärmebildkamera überprüft und kontrolliert. Aufgrund des Brandgeschehens ist es auch zu einer starken Rauchentwicklung im gesamten Haus gekommen. Mit 2 Belüftungsgeräten konnte der Rauchjedoch rasch aus dem Haus entfernt werden und somit war nach einer knappen Stunde der Einsatz beendet, informiert die Stadtfeuerwehr. Es wurde niemand verletzt , auch konnte das Brandgeschehen nur auf jenen betroffenen Raum begrenzt werden.



Es standen die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit 4 Fahrzeugen und 32 Mann unter der Leitung von KDT Alois Schmidinger im Einsatz, ebenso die Polizei und das Rote Kreuz Kitzbühel.

Quelle: Stadtfeuerwehr Kitzbühel, Fotos: Stadtfeuerwehr Kitzbühel