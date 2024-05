Zehn Jahre gemeinsam musizieren

Die vierköpfige Band „The Steam Radios“ feierte kürzlich ihr zehnjähriges Jubiläum in der Alten Gerberei. Begleitet von einigen Gastmusikern. Überdies präsentierten sie ihr neuesten Albums „Up we go!“.



St. Johann | Den Abend eröffneten die vier Schwestern aus Fieberbrunn, bekannt als „Le Sorelle“, mit ihren wundervollen Gesangsharmonien.



Danach begeisterten „The Steam Radios“ mir ihrer lockeren Professionalität das Publikum von Anfang an mit Alternativem Folk, Blues und Americana und brachten einen Querschnitt ihrer Songs aus den letzten zehn Jahren auf die Bühne der Alten Gerberei.



Frontfrau Hills Smith nahm das Publikum – unterstützt von Gastmusikerin Christina Wörter und begleitet von Peter Neubauer am Keyboard – mit auf eine musikalische Reise. Die Einlagen des Gitarristen Klaus Schickhofer ernteten tosenden Applaus, während Walter Graf am Schlagzeug und Haley Resch – ein Meister des „Blue Eyed Soul“ – am Bass für die rhythmische Erdung sorgten.



Die nächste Gelegenheit „The Steam Radios“ live zu erleben gibt es am Freitag, 10. Mai, im KC 750 Kultur Café in Kitzbühel.



Bild: „The Steam Radios“ feierten ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem Konzert und präsentierten zugleich ihre neue CD in der Alten Gerberei. Foto: E. Aufschnaiter