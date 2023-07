Zehn Jahre Klassik in den Alpen

Klassik in den Alpen findet am Samstag, 8. Juli, um 20.30 Uhr im Pfarrau-Park statt.



Kitzbühel | Ein beeindruckendes Bergpanorama als Kulisse für Glanzstücke des Opernrepertoires, international bekannte Songs und Duette: Dies erwartet das Publikum heuer, wenn Weltstar Elīna Garanča für ihr Jubiläumskonzert am 8. Juli nach Kitzbühel kommt. Einerseits holt sie den Gewinner der Nachwuchsinitiative „ZukunftsStimmen“, Felix Pacher, zu sich auf die Bühne, andererseits singt sie immer mit zwei internationalen „Friends“. Heuer hat sie dafür einen Superstar am Opernhimmel, Sopranistin Eleonora Buratto und den Tenor SeokJong Baek ausgewählt.



Das Publikum wird heuer ein emotionales Jubiläumsprogramm mit persönlichen Premieren erleben. Für die Mezzosopranistin ist das diesjährige Jubiläum Grund genug, Höhepunkte aus vergangenen Konzerten ebenso in ihr Programm aufzunehmen wie Arien, die sie noch nie gesungen hat. Für den besonderen Anlass hat Karel Mark Chichon, der abermals als musikalischer Leiter wirken wird, auch wieder ein Medley zusammengestellt. Unter dem Titel „Around the World“ verbindet er beliebte Songs aus aller Welt, darunter „My Way“ und „New York, New York“.



Im Rahmen von „Kitzbühel Klassik“ ermöglicht Kitzbühel Nachwuchsopernstars auch in diesem Sommer stimmungsvolle Konzerte im wunderschönen Ambiente des Stadtparks. Das Erfolgsprojekt wird heuer nun noch hochkarätiger:

Neben den „ZukunftsStimmen“ werden Mitglieder des international renommierten Opernstudios der Wiener Staatsoper ebenfalls auf der Bühne im Kitzbüheler Stadtpark zu hören sein.



Ticketverkauf

Karten sind am Veranstaltungstag bis 16 Uhr bei Kitzbühel Tourismus: Tel. 05356/66660, info@kitzbuehel.com und bei Ö-Ticket: Tel. 01/96096, www.oeticket.com erhältlich.

Die Abendkassa direkt im Pfarrau-Park (Hirzingerfeld) wird am Konzerttag ab 16 Uhr bis zum Konzertbeginn (20.30 Uhr) geöffnet sein.

www.klassikindenalpen.at

Bild: Konzertbeginn um 20.30 Uhr im Pfarrau-Park in Kitzbühel. Foto: Franz Neumayer