Zahlreiche Musikanten geehrt

Dirigiert von Kapellmeister Martin Scharnagl brillierte die Kössener Musikkapelle mit einer anspruchsvollen Programmauswahl. Moderiert wurde der Abend von Helmut Opperer.



Kössen | Die Musikkapelle Kössen feiert heuer ihr 175-Jahr-Jubiläum, auch das Muttertagskonzert war vom Jubiläum geprägt. Martin Thrainer hat Ende Jänner die Agenden des Obmannes von Philipp Wolfenstetter übernommen und konnte Julia Bamberger, Julia Ranacher und Samuel Schwenter als Neuzugänge begrüßen.



Hervorragend intoniert wurde im ersten Teil der Panorama-Marsch (Oberstufe), der besondere Konzertwalzer „Vom Donauufer“ mit sinfonischer Einleitung, die Hommage von Thomas Asanger an seine Katze „Nora“ und das Polka-Dixie „Happy Trombones“ mit den Solisten Helmut Gründler, Georg Krepper und Matthias Leitner. Mit dem Marsch „Ehrungen“ würdigte die Musikkapelle die geehrten Mitglieder und erinnerte an den 100. Geburtstag (13. August 1924) des 2018 verstorbenen Alois Fahringer (Ehrenkapellmeister, Komponist, und Chorleiter).



Beeindruckend gestaltete Scharnagl auch den zweiten Konzertteil. Das Werk „Concerto D´Amore“ verband die Stilrichtungen Barock, Pop und Jazz. Mit „Trompetensterne“ brillierten einmal mehr die Solisten Hansi und Georg Schweinester. Auch mit den größten Hits von Queen überzeugte die Kapelle und sorgte im ausverkauften VZ-Kaiserwinkl mit dem Rock/Pop-Medley von Freddie Mercury für Stimmung. Den Abend moderierte Helmut Opperer.



Ehrungen und Auszeichnungen

An diesem Abend wurden verdiente Musikanten vor den Vorhang geholt. Zehn Jahre sind Philipp Haunholter, Christoph Lehrberger, Laura Leitner, Christoph Praschberger und Simone Scharnagl dabei.

Für 20 Jahre wurden Johannes Bachmann und Carina Dagn geehrt, für 25 Jahre Martin Scharnagl, für 30 Jahre Anton Leitner sowie für 50 Jahre Michael Fahringer, Georg Krepper, Herbert Scharnagl, Herbert Seebacher und Hedwig Thrainer. Seit 55 Jahren ist Erwin Gründler Mitglied der Kapelle. rw

Bild: Die Musikkapelle Kössen begeisterte mit ihrem Konzert das Publikum im ausverkauften Saal. Foto: Wörgötter