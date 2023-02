Wünschewagen für Kirchbichl

Seit 2017 bietet der Samariterbund die Möglichkeit, schwerstkranken Menschen einen Wunsch zu erfüllen und sie an ihren Sehnsuchtsort zu bringen.



Kirchbichl | Dafür stand bisher österreichweit ein speziell ausgestattetes Fahrzeug zur Verfügung. Seit wenigen Tagen gibt es ein zweites Auto für Westösterreich, das in Kirchbichl stationiert ist. „Oft sind die Herzenswünsche der Kranken recht bescheiden. Unsere Fahrgäste möchten noch einmal an den Achensee fahren, zu einer Familienfeier und einfach noch einmal nach Hause“, schildert Therese Kirchner, die für die Organisation der Wunschfahrten verantwortlich ist.

Das Fahrzeug wurde speziell für die Bedürfnisse der Wunschfahrt-Fahrgäste adaptiert. Die umfangreiche medizinische Ausstattung sorgt für einen sicheren Transport der Gäste, wobei das Wohlfühlen im Vordergrund steht. So sind die medizinischen Geräte weitestgehend „unsichtbar“ in Kästen untergebracht. Die Gestaltung des Wageninneren lässt die Gäste nahezu vergessen, dass sie sich in einem Rettungswagen befinden.

Wunschfahrten werden aus Spenden finanziert

Die Fahrgäste, auch eine Begleitperson kann mitfahren, werden auf der Fahrt und am Zielort durch das ehrenamtliche Wunschfahrt-Team betreut. Die Wunschfahrten sind für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos, das Projekt wird aus Spenden finanziert. Interessierte, die mit ihren Angehörigen eine Wunschfahrt unternehmen möchten, können sich beim Wunschfahrt-Team unter www.wunschfahrt.at melden.



„Damit können wir in ein schwieriges Leben noch einmal einen positiven Effekt bringen, und das gibt den Menschen meist enorme Kräfte“, sagt Wolfgang Hengl vom Samariterbund. Gerhard Czappek, Geschäftsführer des Samariterbundes Tirol, erklärt, dass derartige Wunschfahrten in recht kurzer Zeit organisiert werden können. be

Bild: Übergabe des Wunschfahrt-Mobils an das Samariterteam. Foto: Eberharter