World-Para-Alpine-Skiing-Races-in-Hopfgarten

Hopfgarten | Die SkiWelt Hopfgarten hat bereits vor einiger Zeit die Unterstützung bei den World Para Alpine Skiing Races zugesagt. Dieses Versprechen halten die Verantwortlichen in Hopfgarten gerne und öffnen, trotz Einstellung des durchgehenden Skibetriebs, vom 11. – 14. März 2021 wieder ihre Bahnen und Pisten. Von Donnerstag bis Sonntag werden die Salvenbahn I, Schernthannbahn und alle Pisten an der Mittelstation in Betrieb gehen. Am Freitag und Samstag öffnet zusätzlich auch die Salvenbahn II.



Genutzt werden kann dieses Angebot an 4 Tagen von allen Saisonkartenbesitzern sowie allen spontanen Tagesgästen. Tageskarten können wie gewohnt direkt vor Ort an der Talstation in Hopfgarten gekauft werden. Je nach Nachfrage, werden an diesen Tagen auch weitere Lifte und Pisten in Hopfgarten ihren Betrieb wieder aufnehmen.



Die SkiWelt Hopfgarten ermöglicht mit WPAS, neben einem spannenden Wettbewerb, allen begeisterten Skifahrern nochmals das tolle Pistenangebot der SkiWelt bei winterlichen Bedingungen nutzen zu können.