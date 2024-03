Workshop für den Wochenmarkt

Der Jugendlichen- Kreativworkshop „Lösungen out of the box“ (LOOT) bekam vor Kurzem eine Fragestellung zum St. Johanner Wochenmarkt vorgelegt.



St. Johann | Im Rahmen der Tiroler Innovationswoche war die Kreativität von 21 jungen Menschen der 3. Klasse der Tourismusschule gefragt: Ortsmarketing-Geschäftsführerin Angelika Hronek präsentierte den Schülern zunächst den St. Johanner Wochenmarkt und stellte dann die Kernaufgabe: „Welche Ideen gibt es, um die Frequenz am Markt auch am Nachmittag von 15 – 17 Uhr aufrecht zu erhalten? Was würde dazu bewegen, am Nachmittag den Markt zu besuchen?“.



„100 Prozent ein Erfolg“

In lockerer Atmosphäre in der Homebase St. Johann konnten die jungen Vifzacks ihre Vorstellungskraft sprudeln lassen. Die konkreten Ideen wurden Hronek anschließend im Rahmen eines Pitches präsentiert. Die Ortsmarketing-Geschäftsführerin zeigte sich gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger begeistert vom Ergebnis – aber auch dem Ideenfindungs-Prozess: „Es war wirklich schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen an die Sache herangingen. Es lief alles sehr ergebnisorientiert ab und es sind gute Lösungen dabei. Zu 100 Prozent ein Erfolg!“



Wie berichtet wurde der Workshop LOOT von Helene Stanger, Jenny Koller (beide Innovationsnetzwerk Kitzbühel) sowie Thomas Brandtner (Sparkasse Kitzbühel, Gründer Homebase St. Johann sowie Start.N-Mitinitiator) ins Leben gerufen.



LOOT fördert das kreative Tun bei Schülern der Oberstufe, in dem sie konkrete Problemstellungen aus der wirtschaftlichen Praxis in einem Workshop bearbeiten. Unternehmen haben dadurch den Mehrwert, dass sie bei ihren Herausforderungen von der Generation Z unterstützt werden. gale/KA



Bild: Der Wochenmarkt stand im Zentrum des jüngsten Kreativworkshops „LOOT“. Im Bild: Die Teilnehmer von der Tourismusschule mit Ortsmarketing-GF Angelika Hronek und Innovationsmanagerin Jenny Koller. Foto: Homebase St. Johann