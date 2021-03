Wohnungsbrand in Kelchsau

Kelchsau | Am 01.03.2021 um 19.56 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in 6361 Kelchsau zu einer Verpuffung bei einem Holzofen. Der Wohnungsbesitzer hatte laut eigenen Angaben den im Wohnzimmer freistehenden Holzofen gegen 19.20 Uhr eingeheizt. Im Anschluss habe er sich im selben Raum auf die Couch gesetzt und Fern gesehen.



Nach etwa 30 Minuten sei es zu einem dumpfen Knall gekommen und vor dem Ofen gelagertes Anzündeholz habe dabei Feuer gefangen. Der Wohnungsbesitzer habe noch einen Löschversuch mittels Feuerlöscher unternommen, aufgrund der starken Rauchentwicklung die Wohnung aber schließlich verlassen müssen. Die alarmierte Feuerwehr Kelchsau konnte die Feuer- bzw. Rauchquelle durch einen kurzen Angriff rasch löschen. Im betroffenen Raum entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nach ersten Erkenntnissen kann von einer Überhitzung des Ofens als Ursache für die Verpuffung ausgegangen werden. Im Einsatz standen 30 Mann, 3 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Kelchsau; und 2 Polizeibeamte der PI Hopfgarten.

