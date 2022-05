Wissenswertes „Bio am Bauernhof“

Die zweite Rad-Etappe im Rahmen des Projekts „Bäuerinnen Bewegen“ zum 60 Jahr Jubiläum der Tiroler Bäuerinnenorganisation führte die Teilnehmerinnen vom Bahnhof St. Johann über Waidring nach St. Ulrich - mit spannenden Zwischenstopps zu den Themen: nachhaltige Energien, energieautarker Hof und persönliche Ressourcen.



St. Ulrich | Die Bäuerinnen wollen Initiativen in den Regionen vor den Vorhang holen, die zu einem besseren Klima beitragen. Nahwärme mit Biomasse zählt unbestritten zu den landwirtschaftlichen Zukunftsthemen. „Auch im Pillerseetal gibt es innovative und mutige Bauern, die sich aktiv mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinandersetzen“, betonte Bezirksbäuerin Maria Pirnbacher.

Biomasse-Heizwerk

In Waidring gab Matthias Brandtner Einblicke in das Biomasse-Heizwerk. „Bisher hängen 15 Kunden am Netz, weitere Privathäuser werden gerade erschlossen. Es werden bereits rund 100.000 Liter Heizöl und 300.000 kg CO2 eingespart.

Schafzucht

Die Radtour führte dann nach St. Ulrich zur Schafzucht von Helene und Kaspar Wörter, den sehr erfolgreichen Züchtern von Walliser Schwarznasen-Schafen.

Anschließend erfuhren die Bäuerinnen am Pillersee mehr über das millionenschwere Hochwasserschutzprojekt in den Gemeinden Waidring und St. Ulrich. Dann ging es weiter zum St. Ulricher Bauhof in Strass, wo derzeit das Rettungszentrum Pillersee fertiggestellt wird. Die Einsatzstellenleiter Sebastian Widmoser (Bergrettung) und Johannes Pirnbacher (Wasserrettung) stellten ihr Projekt gemeinsam vor.



Für das regionale Mittagessen am Bio- und Gesundheitshof „Jaggling“ sorgten die Nuaracher Bäuerinnen. Anschließend präsentierte Familie Danzl ihr Gesundheitsangebot. Auch am Jagglinghof entsteht derzeit eine Bioheizanlage. Roswitha Wörgötter

Bild: Einblicke in die Welt der Schwarznasen-Schafe. Foto: Wörgötter