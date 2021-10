Wir suchen Dich!

Wir suchen freie Mitarbeiter m/w für das Kitzbüheler Anzeiger Kultur-Resort.



Sie haben Freude am Schreiben und berichten für unsere Leser über Theateraufführungen, Konzerte, Vernissagen, Lesungen und/oder andere Kulturveranstaltungen im Bezirk Kitzbühel.

Idealerweise besitzen Sie einen Fotoapparat und können Ihre Texte auch bebildern.



Sie arbeiten selbstständig auf Honorarbasis, bei freier Stunden- und Zeiteinteilung, sind aber eingebettet in das Redaktions-Team, welches Sie in jeglicher Hinsicht unterstützt.

Wir freuen uns über ein persönliches Gespräch! Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@kitzanzeiger.at



Kitzbüheler Anzeiger GesmbH, Achenweg 22, 6370 Kitzbühel, www.kitzanzeiger.at

Foto: stock.adobe.com