„Wir helfen rasch und anonym“

Hilfe, die ankommt – vom rollstuhlgerechten Auto bis zu Spezial-Therapien für kranke Kinder: Der Kitzbüheler Vertreterstammtisch (VST) unterstützt Menschen in Not und soziale Einrichtungen in der Region rasch und unbürokratisch seit 23 Jahren.



Kitzbühel | „Golfen, Spaß haben und zugleich damit Gutes tun: Das ehemals kleine Golf Charity Turnier schreibt seit 2001 eine beispiellose Erfolgsgeschichte und zählt längst zu den größten Benefizveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. Für die Hilferufe von Menschen, die dringend Unterstützung benötigen, habe der Verein VST stets ein offenes Ohr, bekräftigt Präsident Fidji Fiala.



Herr Fiala, beim heurigen Golf-Charity-Event konnte der VST Kitzbühel sagenhafte 525.000 Euro lukrieren. Wie kann eine derart hohe Summe durch ein einziges Event zustandekommen?

Der Vertreterstammtisch hat 35 Mitglieder, alle nutzen ihre weitreichenden Kontakte und setzen sie für die gute Sache ein. Gute Ideen sind ansteckend, mit den Jahren hat unsere Initiative eine ungeheure Eigendynamik entwickelt. Wir haben 180 Sponsoren an Bord und auch eine Tombola mit tollen Preisen. Einen Riesenanteil macht die Charity-Versteigerung aus, weil dabei ungewöhnliche und sehr begehrte Preise unter den Hammer kommen – etwa eine Schiffsreise rund um die Antarktis, VIP-Karten für die Champions League oder für Elton Johns Abschiedskonzert in Paris.



Wie erklären Sie sich diesen ungewöhnlich hohen Zuspruch auf der Sponsorenseite? Gibt es dafür ein Erfolgsrezept?

Wir haben unsere Veranstaltung nicht auf prominente Teilnehmer aufgehängt, sondern wir sind immer unseren eigenen Weg gegangen. Authentisch sein und am Boden bleiben – das war und ist unsere Prämisse. Seit die Spenden an den VST zu 100 Prozent steuerlich absetzbar sind, ist unsere Veranstaltung sprunghaft gewachsen. Die Spenden gehen 1:1 an die Betroffenen, es fallen keine Verwaltungskosten an. Das schätzen unsere Unterstützer.



Wie viel Geld konnte bis jetzt gesammelt werden?

In 23 Jahren ist viel Geld geflossen. Seit der Vereinsgründung haben wir 3,7 Millionen Euro gesammelt. Bis dato konnten über 1.500 Menschen oder soziale Einrichtungen damit unterstützt werden. Wir sind besonders stolz auf das Therapiezentrum Lilienhof in Schwoich, wo der Verein „Schritt für Schritt“ eine Ganztagesbetreuung für schwerstbehinderte Kinder betreibt. Hier konnten wir im Vorjahr mit 150.000 Euro unterstützen.



Nach welchen Kriterien werden die Spenden vergeben?

Wir treffen uns alle vier Wochen, besprechen die vorliegenden Ansuchen und stimmen im Kollektiv darüber ab. Bei medizinischen Fragen ziehen wir unsere Vertrauensärztin Dr. Gabriele Eichbaum-Sturm hinzu. In 95 Prozent der Fälle haben wir helfen können. Aber es wurden auch schon Ansuchen abgelehnt.



Steht schon fest, wie die 535.000 Euro heuer vergeben werden?

Wir vom VST wünschen uns, dass uns noch mehr Betroffene direkt kontaktieren. Wir wissen, dass es in der Region zahlreiche soziale Härtefälle gibt, doch wir erfahren darüber meist über die Vermittlung von Therapeuten oder sozialen Einrichtungen. Daher mein dringender Appell an alle, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind: Bitte zögert nicht, überwindet eure Hemmschwelle und greift zum Telefonhörer. Ganz unkompliziert ist die Kontaktaufnahme über das Online-Formular auf unserer Homepage. Wir behandeln jedes Ansuchen anonym, denn für uns steht die rasche und unbürokratische Hilfe im Vordergrund. Mehr Infos gibt es auf der Website www.vst-kitz.at

Das Gespräch führte Alexandra Fusser

Bild: Für die Mitglieder des VST gilt die Devise „Gemeinsam helfen“. Das zweitägige Golf Charity Event fährt jedes Jahr einen neuen Spendenrekord ein. Foto: Helmich