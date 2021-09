Wir haben es geschafft!

1.000 Dank für 8.285 eingereichte Rechnungen im Gesamtwert von € 615.000,– sowie für die besten Botschafter und Unterstützer weit und breit!



Bezirk | Zu allererst ein riesengroßes Dankeschön an alle Teilnehmer am Gewinnspiel – ihr wart spitze! Diese großartige Resonanz hat uns auch heuer wieder richtig umgehauen – schließlich wurden im Vergleich zum letzten Jahr noch mehr Rechnungen eingereicht. Deshalb möchten wir auch nochmal die Zahlen zum Gewinnspiel, die nicht nur uns eine Freude bereitet haben, im Kasten rechts unten veröffentlichen.

Allen Unterstützern gilt besonderer Dank

Besonderer Dank gilt unseren Unterstützern & Botschaftern. Denn diese haben alles erst möglich gemacht! Durch das Zusammenwirken aller wurde die Wirtschaft im Bezirk weiter gestärkt und 235 glückliche Gewinner sind mit Gutscheinen im Gesamtwert von Euro 26.000,– belohnt worden. Und da das „Wir(t)schaffen es!“- Gewinnspiel so gut angekommen ist, arbeiten wir schon an der nächsten Auflage.



2022 geht’s weiter

Unser Gewinnspiel kommt 2022 zurück – wieder mit vielen tollen Gewinnen und vielleicht auch mit spannenden Neuerungen. Also, seid gespannt – sobald es Neuigkeiten zu „Wir(t)schaffen es!“ gibt, erfahrt ihr es zuerst bei uns im Kitzbüheler Anzeiger! In diesem Sinne: Nochmals herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Botschafter und Unterstützer und bis bald! Wir freuen uns auf eine gemeinsame Fortsetzung!

Foto: Die Initiatoren Peter Höbarth (Kitzbüheler Anzeiger, 2 v.r.) und Florian Bissert (impalawolfmitbiss, 1. v.r) freuen sich mit den 235 Gewinnern und planen schon die Fortsetzung. Im Bild die Sponsoren der Schlussverlosung v.l. Lukas Schroll, Moderatorin Karina Toth und Sponsor Heinz Sohler jun. Foto: Martin Hantich