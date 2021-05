Wings for life - Team "Kitzbühel läuft"

Jetzt anmelden auf Team "Kitzbühel läuft". So funktionierts:



Bezirk | Die Lauf-App des Wings for Life World Runs ist inklusive Lauf-Tracker, Goal Calculator und Audio Experience kostenlos im Google und Apple Playstore downloadbar. Und so kommst Du in dasTeam.

Wichtig: zuerst anmelden und dann erst dem Team „Kitzbühel läuft“ beitreten!

1) Bitte auf www.wingsforlifeworldrun.com anmelden

2) "Teilnehmen" anklicken

3) Dann erstes Feld "Zum App Run" anklicken (alle anderen Felder sind ORGANISIERTE App Runs, solche gibt es in Österreich wegen Corona heuer keine!) und registrieren (wenn nicht über facebook oder Apple, dann per e-mail und frei wählbarem Passwort).

4) Euro 20,- zahlen und ggf. zusätzlich nach Wahl spenden!

Und so gehts zum Team "Kitzbühel läuft":

1) "Teams" anklicken

2) "nach Teamnamen suchen" anklicken: "Kitzbühel läuft" eingeben

3) "Team Details" anklicken

4) "Team beitreten" anklicken - und mittels e-mail und Passwort einloggen.

Nach Lust und Laune noch zusätzlich etwas spenden und im Idealfall am Muttertag nach der Schlemmerei Laufen, Spazieren, Wandern oder einfach für den guten Zweck ein paar Kilometer sammeln. Die Spenden über die App bzw. Anmeldung kommen der "Wings for Life" Stiftung zur Rückenmarkforschung zugute.

Wer zusätzlich für betroffene Menschen mit Querschnittlähmung im Bezirk spenden möchte kann das über den Rotary Club Kitzbühel, IBAN AT353626300005139605 tun. Im Austausch mit dem St. Johanner Therapeuten Richie Altenberger, der in Bad Häring tätig ist, wollen wir bei Aktufällen im Bezirk helfen.