Willst du fliegen lernen?

„Willst Du fliegen lernen?“ ist ein Projekt des Österreichischen Skiverband (ÖSV) mit dem Ziel, wieder mehr Kinder für den Skisprung-Sport zu begeistern.



Kitzbühel | In Kooperation mit dem Tiroler Skiverband (TSV) wird daher ein lustiges Kinder-Schanzenfest in Kitzbühel veranstaltet, bei dem Kinder im Alter von 6-10 Jahren das Skispringen auf einer Minischanze versuchen können.

Dabei steht nicht das Gewinnen bei dem Fest, sondern der Spaß bei den ersten Flugversuchen auf der Schanze im Vordergrund. Wer weiß, vielleicht sind dieses Mal ja sogar schon ein neuer Stefan Kraft oder die nächste Marita Kramer mit dabei?

Ab 15 Uhr auf der Schattbergschanze

Das Kinder-Schanzenfest findet dieses Jahr am Montag, 14. Februar, von 15 bis 17 Uhr auf der Schattbergschanze in Kitzbühel statt. Grundkenntnisse im Skifahren sind Voraussetzung, die Kinder werden gebeten, ihre eigene Skiausrüstung (Alpin-Ski, Skischuhe, Winterkleidung, Helm, Handschuhe) mitzubringen. Für Gratis-Verpflegung für Eltern und Kinder, jede Menge Spaß und viele Preise ist gesorgt.



Es gelten die Richtlinien der aktuellen Covid-19 Verordnung (Zusammenkünfte im Breitensport, 2G-Regel, Contact-Tracing, FFP2 Maske etc.). Da es sich beim Skispringen um eine Freiluft-Sportart handelt, bei der man den vorgeschriebenen Mindestabstand gut einhalten kann, ist die Ansteckungsgefahr sehr gering.

Hier kann man sich anmelden

Der Kitzbüheler Ski Club freut sich auf die zahlreiche Beteiligung von vielen Kindern aus der Region. Anmeldungen mit Namen und Geburtsdatum bitte per E-Mail an den Kitzbüheler Ski Club (schanze@hahnenkamm.com), für weitere Fragen können Rainer Lienher (0664/7520267) oder Seppi Jenewein (0664/75012533) direkt kontaktiert werden.