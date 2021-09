„Wildseeweisen“ am Wildseelodersee

Am 12. September kommen Weisenbläser aus Nah und Fern am wunderschönen Wildseelodersee in Fieberbrunn zusammen, um von 11 bis 14 Uhr ihre traditionellen Weisen zum Besten zu geben.



Fieberbrunn | Neben heimischen Weisenbläsergruppen dürfen die Veranstalter heuer unter anderem Jagdhornbläser aus Steinakirchen am Alleskönnerberg Fieberbrunn begrüßen.

Bergkessel als Resonanzkörper

Es ist alljährlich ein besonderer Moment, am romantischen Wildseelodersee zu verweilen, den Blick in die Ferne schweifen zu lassen und den harmonischen Klängen der Weisenbläser zu lauschen, die nacheinander aus verschiedenen Richtungen zu vernehmen sind. Der Bergkessel erweist sich hierbei als einzigartiger Resonanzkörper, dank dem die melodischen Klänge weitum gut zu hören sind – direkt am See und am Wildseeloderhaus ebenso wie auf den umliegenden Berggipfeln.

Weisenklänge aus Nah und Fern

Neben den Pramauer Weisenbläsern, die nicht nur musikalischer Fixstarter, sondern auch organisatorisch alljährlich eine große Stütze sind, werden folgende Musikgruppen die heurigen Wildseeweisen mitgestalten: Kössener Weisenquartett, Jagdhornbläser aus Steinakirchen und die Erbkogler aus Fieberbrunn.

Kein Konzert bei Regen

Das Konzert der Wildseeweisen ist gratis, für die Auffahrt mit der Seilbahn gelten die regulären Bergbahntarife. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt.

Auftakt zum Wanderherbst

Mit den Wildseeweisen wird bei den Bergbahnen Fieberbrunn der Wanderherbst eingeläutet. Der Alleskönnerberg Fieberbrunn macht auch zur „goldenen Jahreszeit“ seinem Namen alle Ehre und Natur- und Gipfelpanoramen konkurrieren mit zahlreichen Attraktionen. Actionfans sind in Timoks Wilder Welt an der Mittelstation Streuböden goldrichtig. Passionierte Kletterfreunde und Naturliebhaber zieht es in höhere Gefilde, etwa zum atemberaubenden Wildseelodersee oder auf die Klettersteige „Himmel & Henne“ und „Marokka“ in fünf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zweirad-Fans kommen in der neuen Bike Area Streuböden voll auf ihre Kosten. Die Bergbahnen Fieberbrunn sind noch bis 26. Oktober täglich in Betrieb. fieberbrunn.com Werbung

Bild: Heuer dürfen die Veranstalter Weisenbläsergruppen aus Fieberbrunn, Kössen sowie aus Steinakirchen begrüßen. Foto: fieberbrunn.com