Wieshofer‘s Erntefest in St. Johann

Am Freitag , 15. September, ist es wieder soweit. Die Wieshofermühle meldet sich mit einem Tag

der offenen Tür der „besonderen Art“ zurück: Wieshofer’s Erntefest.



St. Johann | Ganz dem Motto entsprechend, dreht sich alles um die Ernte. Im Mittelpunkt steht hierbei die Wieshofermühle, welche an diesem Tag zu einem ganz besonderen Highlight einlädt: Zu exklusiven Mühlenführungen.



Begleitet das Korn auf seiner Reise zum Mehl und stellt fest, wie unglaublich interessant und komplex die Müllerei ist. Taucht ein in die Welt der Wieshofermühle, wenn sich ihr Areal in einen großen Markt verwandelt, der Wert auf Kulinarik, Handwerk und Tradition legt. Schaut’s vorbei auf ein Feierabend-Glaserl an der Wein-& Schirmbar, besucht unser Festzelt mit LIVE-Musik & Gaumenfreuden (Cafe, Kuchen & Grill ab 12 Uhr), erfahrt Genuss am Foodtruck. Feinste Handwerkstände, sowie Line’s Mühlenladen, laden zum Stöbern ein. Auf alle kleinen Gäste wartet ein tolles Kinderprogramm! Vom Igel backen in der Backstube, bis zum Kinderbereich an der Wiese mit Hüpfburg (kostenlos) und Ponyreiten. Selbstverständlich mit Ausschank und Sitzplätzen für alle Aufsichtspersonen! Bei all dem Trubel, vergesst nicht der Agrar-Ecke einen Besuch abzustatten. Hier wartet ein Mähdrescher darauf, besichtigt zu werden.



Ebenso finden dort alle Landwirte eine Futtermittelberatung der Wieshofermühle sowie eine Ausstellung der Firma Gasteiger Landtechnik GmbH mit Traktoren und Erntemaschinen. Alle sind herzlich eingeladen. Das gesamte Wieshofer-Team freut sich auf zahlreiche Besucher.

(Kein Eintritt, bei Schlechtwetter überdacht!) - Werbung



Programm

11-22 Uhr:

11 Uhr Segnung Lkw

12 Uhr Fassanstich

Mühlenführungen: 13 & 13.30, 17–19 Uhr (halbstündlich)