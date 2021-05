Wertvolle Ideen für die Zukunft

www.AIDA.at – diese Formel diente den Lehrlingen der teilnehmenden Firmen Sparkasse Kitzbühel, Eurogast Sinnesberger und Bio-Hotel Stanglwirt im Präsentationscoaching als Hilfestellung, einen Business Pitch für die von ihnen entwickelten innovativen, nachhaltigen Projektideen vorzubereiten.



Bezirk | Im vierten und letzten Workshop der Growin‘-Serie stand „DELIVER“ am Programm: Eine Vorbereitung auf die Abschlusspräsentation, um dort richtig abliefern zu können.

Nachdem in den ersten drei Workshops eine Nachhaltigkeitsherausforderung im Betrieb identifiziert, ein Lösungsansatz entwickelt sowie dieser in einem Business Model Canvas und als Prototyp dargestellt worden ist, lag der Themenschwerpunkt diesmal auf der Darstellung der Idee vor einem Publikum.

Lehrlinge wurden fachmännisch gecoacht

Eva-Sophie Bruckner sowie Karin Bauer von der Krafting Akademie führten in Kleingruppen ein Präsentations-Coaching mit den Lehrlingen durch. Ziel dessen: Aufbau von Selbstbewusstsein, Techniken zum Abbau von Nervosität, Tipps zu online Präsentationen und Entwickeln von rhetorischen Fähigkeiten.

Feedback der Lehrlinge

Zum Abschluss der Growin‘-Workshops wurden einige Stimmen der Lehrlinge eingefangen – das Feedback zur Initiative war durchwegs sehr positiv: „Ich habe das Projekt sehr spannend gefunden. Ich habe sehr viel mitnehmen können und ich hoffe, dass wir unsere Ideen auch erfolgreich umsetzen können. Vielen Dank für die Unterstützung.“

„Da das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft immer wichtiger wird, finde ich dieses Seminar wirklich super. Vor allem auch für das Unternehmen selbst, sich hier weiterzuentwickeln.“

„Sehr tolle Initiative, die Lehrlinge können sich gut weiterentwickeln, es war eine sehr tolle Zeit und wir hatten sehr viel Spaß. Ich kann es jedem Lehrling empfehlen, danke für alles!“

„Ein sehr interessantes Projekt, vor allem die heutige Einheit war sehr produktiv. Sehr gut organisiert. Vielen Dank!“

„Sehr interessant und weiterführend, ich bin mir sicher, dass ich einige Punkte und Ideen in Zukunft nutzen kann. Vielen Dank dafür!“

Präsentation findet Mitte Mai statt

Die Lehrlinge präsentieren Mitte Mai ihre innovativen, nachhaltigen Ideen in einer zehnminütigen Präsentation, werden von einer Jury bewertet sowie erhalten Feedback. Darauf folgt eine Auszeichnung mit Urkunden sowie Sachpreisen etwa von AREA47 oder Element3.

Aufgrund der positiven Resonanz findet im Herbst 2021 Growin‘ 2.0 statt mit teilnehmenden Lehrebetrieben aus Tirol, Oberösterreich und Salzburg. Bei Interesse stehen wir unter kontakt@keepgrowin.at sehr gerne zur Verfügung.

Bild: Helene Stanger mit Eva-Sophie Bruckner, Karin Bauer und Michael Rosendorfer beim letzten Workshop (v.l.). Fotos: Lorenz Huter



Instagram: growin_at Facebook: Growin’