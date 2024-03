Werbepreis ging an St. Johann

Anfang Februar wurde dem Tourismusverband St. Johann der Werbepreis „Austriacus“ in Bronze verliehen.



St. Johann | Alle zwei Jahre wird der Bundeswerbepreis „Austriacus“ vom Fachverband Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich verliehen. Dieses Jahr gab es über 2.500 Einreichungen, insgesamt konnten sich 36 Preisträger über Auszeichnungen freuen. Auch der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol sicherte sich gemeinsam mit der Agentur „radio:works“ aus Kärnten einen Austriacus in Bronze in der Kategorie „Radio“. Ausgezeichnet wurde der Radiospot „Bergerlebnis zum Kinderpreis“, in dem ein Angebot der St. Johanner Bergbahnen beworben wurde. „Nachdem wir letztes Jahr mit unserem Radiospot schon den Kärntner Werbepreis ‚CREOS‘ in Silber gewonnen haben, freuen wir uns natürlich sehr, dass der Radiospot nun auch noch mit dem ‚Austriacus‘ in Bronze auf Bundesebene belohnt wurde“, so Josef Grander, Obmann des Tourismusverbandes. KA



Bild: Freuen sich über den Preis: Andreas Unterberger (Marketing TVB), Josef Grander (Obmann) und Martina Foidl (v.l.; Geschäftsführerin). Foto: TVB St. Johann