Werbefilm der Stadt überzeugte

Kitzbühel Tourismus freut sich über eine weitere Prämierung des Imagefilms beim 15. FilmAT-Festival in Warschau.



Kitzbühel | Nach der Auszeichnung mit dem Goldenen Delphin in Cannes wurde der im Juni 2020 präsentierte Imagefilm von Kitzbühel Tourismus - „Kitzbühel 365 - Neue Welten, Neue Kosmen, Neue Wunder“ erneut prämiert. Beim 15. FilmAT-Festival in Warschau erhielt das Team rund um Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser den II Preis in der Kategorie Werbefilm der Stadt.

Exposé Imagefilm „Kitzbühel 365“

Es sind die Märchen und Geschichten, die von Kindertagen an die Welt der Möglichkeiten in unvoreingenommener Weise eröffnen. Der Imagefilm NEU ist ein modernes Märchen und bündelt ein neues Werteverständnis auf emotionale Weise mit ansprechenden Bildern aus Kitzbühel.

Dieses neue Verständnis von Lebensqualität, welche Alltag und Urlaub überspannt, lädt dabei auf eine alternierende Reise durch Kitzbühels Jahreszeiten. Megatrends wie Individualität, neue Formen von Familie und nachhaltige Mobilitätsperspektiven sind die Motive der neuen touristischen Generation. Hier liegt das Potenzial für eine zukunftsweisende Verknüpfung mit den traditionellen Markenkernwerten Kitzbühels, welche über diesen Imagefilm kommuniziert werden.



Für Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, ist es eine große Ehre, einen weiteren renommierten Preis entgegenzunehmen: „Es ist eine besondere Freude, dass dieses Herzensprojekt nach über 1,5 Jahren Vorbereitungs- und Produktionszeit erneut prämiert wird. Unser Team hat sich mutig von allen Konventionen des touristischen Bewegtbildes verabschiedet und ist dafür belohnt worden. Ein herzlicher Dank an Matthias Felsner von Friendship für die Umsetzung sowie unsere Kreativen im Team von Kitzbühel Tourismus.“

FilmAT-Festival

FilmAT ist seit der Gründung das polnische Mitglied des Internationalen Komitees der Tourfilm-Festivals CIFFT - Comité International des Festivals du Film Touristique.

Seit der Gründung 1989 in Wien hat es sich CIFFT zur Aufgabe gemacht, herausragende Leistungen im Reisevideo-Marketing durch einen einzigartigen und exklusiven Wettbewerb auszuzeichnen. Der Grand Prix CIFFT Circuit bringt die weltbesten Tourismusfilm-Festivals in vier Kontinenten zusammen und macht dabei diesen Wettbewerb zur prestigeträchtigsten Preis- und Anerkennungsinitiative für das Reisevideo-Marketing.

Im Rahmen des FilmAT-Festivals in Warschau werden die neuesten Trends in den Kategorien Tourismuskommunikation, Dokumentarfilme und TV-Reportagen sowie Unternehmens- und Institutionsfilme präsentiert, mit dem Ziel, die audiovisuellen Produktionen anhand ihres künstlerischen Niveaus und der Wirkung auf die Zielgruppen zu bewerten. Das Festival unterstützt dabei die Entwicklung von nationalen und ausländischen Produktionen und organisiert einen polnischen und internationalen Filmwettbewerb.



Alle Informationen zum Imagefilm „Kitzbühel 365“ finden Sie unter imagefilm.kitzbuehel.com

Bild: Dieser Preis erfüllt Kitzbühel Tourismus zu Recht mit Stolz. Foto: Kitzbühel Tourismus