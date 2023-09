Wer vermisst sein Kätzchen?

Zwei kleine Katzenbabies finden nicht mehr nach Hause!

In St. Johann, Bereich Winkl Zimmerei Egger, und in Kitzbühel, Bereich Malernweg, sind diese beiden kleinen Kätzchen zugelaufen. Wer vermisst sie, oder weiß wem sie gehören? Hinweise bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.