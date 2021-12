Wem gehört diese Katze?

Eine zutraulich, dreifärbige, junge und kastrierte Katze,ist am 13. Dezember in Kirchberg, Bereich Almweg, zugelaufen. Wer vermisst sie oder weiß vielleicht, wem sie gehört?

Meldungen bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600 636.