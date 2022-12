Weiterer Sieg vor Weihnachtspause

Mit einer sensationellen Leistung hat sich Lisa Hauser beim Massenstartrennen in Le Grand Bornand (FRA) ihren zweiten Saisonsieg gesichert.



Le Grand Bornand, Reith | Die Reitherin hielt sich das gesamte Rennen über an der Spitze des Feldes, leistete sich insgesamt nur einen Fehlschuss und war damit nicht zu schlagen.

Mit geringem Vorsprung in Schlussrunde

Auch auf der Loipe präsentierte sich die amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin bis zum Schluss extrem stark. Nach einer fehlerfreien Serie beim finalen Stehendanschlag ging die Tirolerin mit nur wenigen Sekunden Vorsprung in Führung liegend auf die Schlussrunde.Sie ließ ihren Verfolgerinnen jedoch keine Chance und durfte sich damit im letzten Rennen vor der Weihnachtspause über den fünften Weltcupsieg ihrer Karriere freuen.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten die beiden französischen Lokalmatadorinnen Julia Simon (+12,3 sec./2 Fehlschüsse) und Anais Chevalier-Bouchet (14,3 sec./1 Fehlschuss).

Unfassbar schön vor tausenden Zuschauern

Lisa Hauser meinte: „Das ist einfach unglaublich. Jetzt noch einen Weltcupsieg im Dezember zu feiern – das hätte ich mir nie erträumen lassen. Es war so unfassbar schön, vor so vielen tausenden Leuten die Schlussrunde zu laufen, auch wenn es extrem hart war. Ich habe einfach versucht, immer weiter zu pushen, weil ich schon ein bisschen Angst hatte, dass die beiden starken Französinnen noch rankommen. Umso schöner ist es jetzt, dass es heute so funktioniert hat, und jetzt kann ich auf jeden Fall entspannt in die Weihnachtspause gehen.“

Anna Gandler erreicht bestes Weltcupergebnis

Anna Gandler hat in ader 10-Kilometer-Verfolgung der Biathletinnen in Le Grand-Bornand ihr bisher bestes Weltcupergebnis vorgelegt. Mit Rang elf war die Tirolerin mehr als zufrieden, auf die Top Ten fehlten nur etwas mehr als zehn Sekunden. „Das war heute wieder richtig cool. Leider sind sich die Top Ten knapp nicht ausgegangen“, sagte das ÖSV-Talent.

Bilder: Lisa Hauser sichert sich in Annecy (FRA) ihren zweiten Saison-Sieg. Es ist der bereits fünfte Weltcupsieg der Reitherin. 2) Lisa Hauser setzte sich in Annecy (FRA) gegen die beiden Französinnen Simon und Chevalier-Bouchet durch. Fotos: Nordic Focus