„Weisses Rössl“ wieder eröffnet

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten sperrte das „Weisse Rössl“ in Kitzbühel am vergangenen Freitag wieder auf.

Kitzbühel | Im ersten Abschnitt wurden bereits 12 Millionen Euro investiert, das Haus wird als Ganzjahresbetrieb geführt. Das „Weisse Rössl“ darf sich darüber hinaus in die exklusive Riege der „Leading Hotels of the World“ einreihen.

Einen umfangreichen Bericht lesen Sie in unserer kommenden Ausgabe!