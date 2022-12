Weihnachtsbuch für guten Zweck

In dem selbstgeschriebenen und selbstgemalten Büchlein werden die Hintergründe der alljährlichen österreichweiten Weihnachtspackerlaktion für bedürftige Kinder in Rumänien kindgerecht erklärt.



Kitzbühel | Die Weihnachtsgeschichte handelt von Mia und Maxi, die in unterschiedlichen Welten aufwachsen. Der Grundtenor der Erzählung lautet, egal ob arm oder reich: „Die Welt wird schöner mit jeder guten Tat“. LC-Mitglied Andrea Scherzer illustrierte das Büchlein mit liebevollen Zeichnungen. Die zauberhaften Texte wurden von LC-Mitglied Sandra Helfer verfasst.

Für soziale Projekte im Bezirk

Der Reinerlös aus dem Buchverkauf kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten im Bezirk Kitzbühel zugute. „Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ kann beim Ladies Circle 15 Kitzbühel unter office@lc15-kitz.at um 23 Euro (zuzüglich Versandkosten) bestellt werden oder ist bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Trop (St. Johann), Kathrins Kinderwelt (St. Johann), Schwabegger Maria (Kirchdorf) und Spiele Fuchs (Kitzbühel).

Bild: „Die etwas andere Weihnachtsgeschichte“ wurde vom LC-Mitglied Sandra Helfer verfasst und liebevoll von Andrea Scherzer illustriert. Der Erlös geht an soziale Projekte im Bezirk Kitzbühel. Foto: LC15