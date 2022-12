Weihnachten mit Kunstobjekten

Sage und schreibe vier Ateliers sind in Hopfgarten ansässig. Letzten Sonntag öffneten sie ihre Pforten. Zwischen Kunst, Glühwein, Punsch und Keksen fand ein reger Austausch statt.



Hopfgarten | Der Kunstraum Hopfgarten zeigte einen „Gemischten Satz“. Bilder von Adi Holzer, Günter Leiter, Wolfgang Sinwel und anderen bildeten einen Jahresrückblick. Des Weiteren waren Holzskulpturen vom Bildhauer Roman Strobl ausgestellt. Die Ausstellung „Gemischter Satz“ ist noch bis Ende Jänner zu sehen. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Mittwoch und Samstag, von 10 bis 12 Uhr.

Die Galerie APEX zeigte Keramikarbeiten und Schmuck der Oberndorfer Künstlerin Helga Gschwendtner. Anna Maria Achatz, eine Innsbrucker Künstlerin, stellte Arbeiten mit Tusche auf Xuan- Papier gemalt aus. Die Galerie APEX hat bis 6. Jänner nach telefonischer Vereinbarung geöffnet (Tel. 0676/3316783).



Die Galerie Toni&Toni zeigt ungezeigte Arbeiten des aus Hopfgarten stammenden Künstlers Jakob Anton Bucher (1927-2012) und Holzskulpturen von Max Biembacher. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 15 bis 17 Uhr oder nach tel. Vereinbarung (Tel. 0676/3724194).



Relativ neu mit dabei ist das Atelier von Irmgard Haggenmüller. Die mittlerweile pensionierte Hopfgartnerin widmet sich in ihrer Freizeit der Malerei. In den Räumlichkeiten, welche ein wenig an ein Berliner Loft erinnern, waren alpine Landschaften und Abstraktes von Irmgard Haggenmüller und textile Siebdrucke von Franziska Mußmächer zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, von 15 bis 19 Uhr oder nach tel. Vereinbarung (Tel. 0680/2063814).



In der Stöckl Schmiede gab es eine Engelwerkstatt, bei der die Kinder die Hauptdarsteller waren. Es wurde gebastelt, gemalt und so mancher Brief an das Christkind geschrieben.

Die Weisenbläser der Musikkapelle Hopfgarten wanderten von Station zu Station und sorgten für die vorweihnachtliche Stimmung im schön geschmückten Hopfgarten. pat

Bild: 1)„Gemischter Satz“ im Kunstraum Hopfgarten. 2) Das Atelier von Irmgard Haggenmüller mit Arbeiten von ihr selbst. Foto: Wimmer