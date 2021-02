Weichen für die Zukunft gestellt

Das Team von Kitzbühel Tourismus nutzt die Zeit und beschäftigt sich bereits im ersten Quartal dieses Jahres mit der Zukunft der Organisation sowie deren Kernauftrag. Ziel ist ein transparentes Serviceportfolio, das die Leistungen von Kitzbühel Tourismus effizient, zeitgemäß und zukunftsorientiert darstellt.



Kitzbühel | In der sich ständig verändernden Arbeitswelt hängt der Erfolg jeder Organisation maßgeblich von den Mitarbeitern ab. Gemeinsam mit der Tiroler Firma Gastspiel, einem internationalen Service-Experten, werden aktuell die spezifischen Services von Kitzbühel Tourismus für die Stakeholder definiert. Dabei werden die zahlreichen Leistungen mit dem Kernauftrag abgeglichen und bewertet. In einem zweiten Schritt wird dieser Status quo auf die Zukunftsfähigkeit getestet und entsprechend adaptiert.

Auf das Kapital Mitarbeiter setzen

Kitzbühel Tourismus setzt nicht erst seit diesem Jahr auf das wertvolle Kapital Mitarbeiter. Aufgrund der aktuellen Situation wurden bereits im Sommer alle betreffenden Teams mit der notwendigen IT-Infrastruktur ausgestattet, um für die nachfolgenden Lockdowns vorbereitet zu sein und das Aufrechterhalten des Betriebes auch im Home Office zu gewährleisten.

Nicht nur auf Abteilungsebene, sondern auch individuell finden seit dem vergangenen Jahr Coachings statt, um das individuelle Potenzial der Teams zu fördern. In regelmäßigen Abständen werden zudem in Einzelgesprächen mit den jeweiligen Abteilungsleitern Quartalsziele festgelegt, entsprechend evaluiert und mit Maßnahmen abgeleitet. Ein weiteres Beispiel ist die Einführung von agilen Projektmanagement-Teams. Zu diversen Projekten arbeiten dabei ausgewählte Mitarbeiter abteilungsübergreifend an festgelegten Zielen.

Zukunft von Kitzbühel Tourismus

Alle Mitarbeiter von Kitzbühel Tourismus beschäftigen sich derzeit aktiv und gemeinsam mit der Zukunft von Kitzbühel Tourismus. Schritt zwei beinhaltet eine Einbindung diverser Stakeholder Gruppen, besonders jener der „next generation“ in einen umfassenden Markenbildungsprozess. Ziel hierbei ist, ein gemeinsames Zukunftsbild für die Marke Kitzbühel zu schaffen.

Bild: Das Team von Kitzbühel Tourismus nutzt die Zeit und beschäftigt sich mit der Zukunft der Organisation sowie deren Kernauftrag. Alle Mitarbeiter sind an diesem Prozess beteiligt. Foto: Kitzbühel Tourismus