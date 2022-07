Wanderunfall in Going am Wilden Kaiser

St. Johann, Going | Am 20.07.2022 unternahm eine 7-köpfige Wandergruppe, geleitet von einer einheimischen Bergwanderführerin, eine Wandertour im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol und Going am Wilden Kaiser. Die Gruppe stieg über den Schleierwasserfall zur oberen Regalm auf, wo eine Pause eingelegt wurde. Gegen 14:00 Uhr wanderte die Gruppe wieder talwärts, wobei ein Mitglied der Gruppe, eine 73-jährige Holländerin, zu weit nach links über den Wanderweg hinaus kam, das Gleichgewicht verlor und ca. 30-40 Meter über eine steile Almwiese abstürzte. Die Holländerin wurde mittels Tau geborgen und durch den Notarzthubschrauber mit Verletzungen schweren Grades in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen, wo sie auf die Intensivstation verlegt wurde. PI Kitzbühel - Tel.: 059133 / 7200