Waidring richtet Bataillonsfest aus

Nach einem ausrückungsstarken Jahr 2023 erwartet die Waidringer Schützen heuer mit der Ausrichtung des Wintersteller Bataillonsschützenfestes eine besondere Herausforderung.



Waidring | Im Zuge der Jahreshauptversammlung berichtete Hauptmann Georg Steiner von zahlreichen Kompanieausrückungen. „Beim Bezirksmusikfest in Waidring und bei der Wallfahrt Jochbergwald konnten wir uns von unserer besten Seite zeigen und auch beim Bataillonsfest in St. Johann waren wir eine der stärksten Kompanien“, resümiert Steiner und freut sich, dass sich die Mitgliederzahl aufgrund einiger Neueintritte auf 70 Aktive und 83 Unterstützer erhöht hat.



Mit einem Novum kann das Bataillonsfest 2024 in Waidring aufwarten. Los geht es bereits am Mittwoch, 8. Mai, mit einer Ö3-Disco in Kooperation mit der Landjugend. Am Freitag, 10. Mai, findet das 1. Waidringer Salvenwertungsschießen mit Fahnenparade statt und der Samstag, 11. Mai, steht im Zeichen von Europas bester Queen Tribute Band. Am Muttertag, 12. Mai, steht zum Abschluss das Wintersteller Bataillonsschützenfest mit Feldmesse und Festumzug am Programm.



Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch zahlreiche Mitglieder geehrt. Die Speckbacher-Medaille für 25 Jahre erhielten Stefan Diechtler, Richard Foidl, Christoph Riedlsperger und Bernhard Schlechter.



Für jahrzehntelange Vereinstreue geehrt

Die Hofer-Medaille für 40 Jahre wurde Anton Grander, Hermann Krepper und Hans Schreder verliehen. Den Jahreskranz zur Hofer-Medaille für 50 Jahre nahmen Franz Unterrainer und Fritz Zelger entgegen.



Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung der Gründungs- und Ehrenmitglieder Johann Danzl und Anton Zelger für 65 aktive Schützenjahre. Die Wintersteller-Brosche wurde Sophia Faistauer, Milena Fernsebner, Lena Penker und Sarah Würtl verliehen. rw

Bild: Ehrung für 50 und 65 Jahre (v.li.) Bgm. Georg Hochfilzer, Franz Unterrainer, Sigi Kals, Fritz Zelger, Bataillons-KDT Hans Hinterholzer, Johann Danzl, Hauptmann Georg Steiner, Anton Zelger und Ehrenhauptmann Hans Steiner. Foto: Wörgötter