WIRtschaft schreibt sich mit "WIR"

"Dir richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt" - so beschreiben die Gründer die Initialzündung für den neuen Unternehmerverein "WIRtschaft Kitzbühel".



Kitzbühel | Im Frühsommer diesen Jahres gab es den offiziellen „Startschuss“ für den neu gegründeten Verein WIRtschaft Kitzbühel mit der Pressekonferenz im Stadtpark von Kitzbühel. Seitdem hat sich vieles getan. Der Kernvorstand des Vereins bestehend aus Obmann Alexander Etz, Thomas Hechenberger (Kassier), Gabi Brandner (Schriftführerin), Margarete Klingler, Elisabeth Obermoser, Markus Obermoser sowie Johanna Oberdorfer, sowie der erweiterte Vorstand, haben sich zum Ziel gesetzt, den Verein als Interessenvertretung aller Unternehmer/innen im Raum Kitzbühel, Jochberg, Reith bei Kitzbühel und Aurach bei Kitzbühel zu etablieren.

Ziel: Interessensvertreter für Unternehmer

Der Fokus des Vereins liegt darauf, den hier ansässigen Unternehmer/innen eine Stimme zu geben, die gehört wird, und sich deren Belangen zu widmen sowie diese Belange – als offizielles Sprachrohr und gleichgestellter Partner neben Gemeinde Kitzbühel, TVB und Bergbahn AG Kitzbühel – zu kommunizieren.

Der Verein bietet außerdem mit der Veröffentlichung seiner Website www.wirtschaft-kitzbuehel.at eine neue Plattform für die Unternehmer/innen. Nicht nur, dass man sich hier gleich direkt zum Verein anmelden kann, jedes Mitglied bekommt eine eigene Präsentation auf der Seite. Aktuelle Aktionen des Betriebs (wie Sale etc.), Jobofferts oder sonstige News können veröffentlicht werden und auch sonst werden hier alle Neuigkeiten zu Aktionen speziell für die Mitgliedsbetriebe preisgegeben.



Nach zahlreichen Meetings des Kernvorstands als auch mit dem erweiterten Vorstand, Kooperationen mit den verschiedenen Partnern, vielen Gesprächen, die über und um die Zukunft Kitzbühels und dessen Feriendörfer geführt wurden, vielen Arbeitsstunden, die in den Aufbau, die Organisation sowie mögliche zukünftige Projekte des Vereins gesteckt wurden, freut sich der Verein nun auf viele weitere neue Mitglieder, ein hoffentlich wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2022, mit neuen & spannenden Projekten und vielen Ideen von Euch, liebe Unternehmer/innen, um auch weiterhin gemeinsam an unserem Kitzbühel und den Feriendörfern arbeiten zu können.

Bild: Gemeinsames Handeln ist unser Ziel - Entwicklung & Umsetzung eurer Ideen. Foto: Verein Wirtschaft Kitzbühel

WIRtschaft Kitzbühel - Daten & Ziele des Vereins

Im Verein „WIRtschaft Kitzbühel“ können „sämtliche Gewerbetreibende und Unternehmer aller Wirtschaftssparten sowie Vereine aus Kitzbühel und den Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg ordentliche Mitglieder sein“, so das Statut. Der neue Zusammenschluss „bezweckt die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Stadt Kitzbühel durch Entwicklung zielgerichteter Maßnahmen.“ Im ersten Jahr beträgt der Mitgliedsbeitrag für Gewerbetreibende 100 Euro fix plus variabler Zuschlag je nach Mitarbeiterzahl, jener für Vereine und sonstige Unternehmer 50 Euro. Weitere Infos: www.wirtschaft-kitzbuehel.at