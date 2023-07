Vorhang auf im Sommertheater

„Like You“ lautet die Devise beim 22. Sommertheater in Kitzbühel. Unter der Regie von Leopold Dallinger stehen Sandra und Francesco Cirolini sowie Felicitas Lukas und Robert Ritter auf der Bühne der Musikschule.



Kitzbühel | Was erzählt man wildfremden Personen auf einer Dating-App über sich? Welche Erfahrungen macht man dann beim ersten realen Treffen und welche Fragen stellt man eigentlich, um in kurzer Zeit herauszufinden, ob das Gegenüber zu einem passt? – Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des heurigen Stücks beim 22. Sommertheater in Kitzbühel.

Auch dieses Jahr wird im Saal der Landesmusikschule gespielt und Organisatorin Michaela Reith zeigt sich von der neuen Location begeistert. Wie immer führt Leopold Dallinger Regie, der von dem Stück „Like you“, das der Schweizer Autor Markus Köbeli geschrieben hat, begeistert ist.



Das Werk handelt von den Schwestern Karla und Sabine und den beiden Freunden Richard und Paul, die sich in der Welt der Dating-Apps zurechtfinden müssen und sich immer wieder in skurrilen Situationen wiederfinden. Regisseur Dallinger holt mit Sandra und Francesco Cirolini Stammgäste auf die Bühne des Sommertheaters, Felicitas Lukas – sie ist das erste Mal mit dabei – und Robert Ritter verkörpern die beiden weiteren Rollen.



Vor allem Francesco Cirolini freut sich, wieder in Kitzbühel auf der Bühne zu stehen und in einer Komödie brillieren zu können, „Nachdem ich in den vergangenen Jahren hauptsächlich Bösewichte gespielt habe.“



Es sei ein unterhaltsames, generationsübergreifendes Stück, schwärmt Michaela Reith. Auf der Bühne gäbe es vier Räume, es stünden aber immer nur zwei Schauspieler gleichzeitig im Raum, so die Herausforderung für das Team. Die Proben starten diese Woche, die Kulissen sind bereits aufgebaut.



Die Premiere findet am Donnerstag, 27. Juli, ab 18.30 Uhr statt. Weitere Aufführungen stehen am 3., 4., 10., 11., 17. und 18. August, jeweils ab 20 Uhr auf dem Programm. Kartenverkauf bei Kitzbühel Tourismus (Tel. 05356/66660) sowie im Ticketshop unter www.sommertheater-kitzbuehel.at. mak

Bild: Marie Lou, Michaela Reith, Sandra Cirolini, Leopold Dallinger und Francesco Cirolini (v.l.) bei der Präsentation des heurigen Stückes. Foto: Klausner