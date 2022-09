Vorbereitung für Miss Alpin Wahl

Eine Reihe junger, hübscher Frauen, die über einen Laufsteg schreiten und außer Make-Up nicht viel im Kopf haben - das ist das gängige Klischee über Wettbewerbe wie „Miss Alpin“. Dabei hat der Contest sich bereits seit einiger Zeit ein Modernisierungsprogramm auferlegt und will mittlerweile nicht mehr nur schöne, sondern auch meinungsstarke Frauen ansprechen, Vielfältigkeit zeigen und durch soziales Engagement punkten.

Aus mehreren hundert Kandidatinnen schafften es zwölf zu den Miss Alpin Power Days im Schlosshotel Lebenberg in Kitzbühel.

Dort erwarteten die Finalistinnen umfangreiche Foto- und Video-Produktionen, Masterclasses und Coachings zur persönlichen Weiterentwicklung.

“Ich bin viel selbstbewusster durch die Erfahrung des Fotoshootings und die vielfältige Vorbereitung bei den Power Days", so Kandidatin Lea Huber. Die Finalistin Laura Wilson meint "Ich bin so glücklich und erfüllt, dass ich dabei sein durfte. An dieses Wochenende werde ich mich mein Leben lang erinnern.”

Auch die Missenmacherinnen Romana Exenberger und Kati Pletzer-Ladurner ziehen ein positives Resultat aus dem 3-tägigen Vorbereitungswochenende: "Die Kandidatinnen waren sehr engagiert, haben soziale Projekte ausgearbeitet und viel für ihren weiteren Karriereweg mitgenommen. Wir freuen uns darauf, diesen jungen Powerfrauen die Bühne geben zu können, um mit ihren einzigartigen Persönlichkeiten zu inspirieren."

Eine Jury aus Branchen-Experten und -Expertinnen wird am 29. September im AC Hotel Innsbruck entscheiden, wer gewinnt und nicht nur ein Jahr lang den Titel "Miss Alpin" trägt, sondern auch zahlreiche Events besucht und soziale Projekte durchführt.

Über die Miss Alpin Wahl:

Die Miss Alpin Wahl mit ihren Eigentümerinnen Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger hat sich neu definiert und ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Mittlerweile ist Miss Alpin Wahl eine Plattform für junge Frauen, die ihren eigenen Weg gehen wollen, sich sozial engagieren und ihre Karriere fördern wollen. Fotos: Angelo Lair, Miss Alpin

Tickets für die Show am 29. September mit Casino-Eintritt, Jetons, Live-Musik von Deutschpop-Sängeren Mona und eine Ballettaufführung gibt es unter reservation@achotelinnsbruck.com