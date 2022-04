Vom Tafei-Bua zum Hauptmann

64. Generalversammlung der Christian Blattl-Schützenkompanie und Schützengilde am 8. April im Festsaal Fieberbrunn. Ein wichtiger Punkt an diesem Abend war die Neuwahl beider Vorstände.



Fieberbrunn | Hauptmann Leo Trixl konnte als Ehrengäste recht herzlich begrüßen: Bürgermeister und Schützenkameraden Walter Astner, Ehrenkranzträger und Alt-Bürgermeister Herbert Grander, Kommandanten vom Viertel Unterland Major Manfred Schachner, Kommandanten vom Bataillon Wintersteller Major Hans Hinterholzer, Bez.-Oberschützenmeister Gerald Brandstätter, die Obmänner der Kameradschaft und der Knappenmusikkapelle Stefan Foidl und Martin Waltl sowie die beiden Ehrenoffiziere Georg Fleckl und Hans Gollner.



Nach einer Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder, Schützenfreunde und Gönner berichtete Obmann Michael Gollner über die Ausrückungen und Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Die Fieberbrunner Schützen rückten insgesamt sieben Mal in geschlossener Formation aus, sieben Mal wurde die Kompanie durch eine Fahnenabordnung vertreten und fünf Mal wurde zum Exerzieren geladen. Der Mitgliederstand beträgt aktuell 57 Aktive und acht Marketenderinnen.

Auch Oberschützenmeister Leo Waltl präsentierte der Vollversammlung einen ausführlichen und sportlich sehr erfreulichen Tätigkeitsbericht. Schützenkönig 2022 wurde Josef Danzl mit 103,6 Teiler. Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung war die Neuwahl beider Vorstände.

Alle Funktionen wurden einstimmig gewählt

Die Wahl des Kompanievorstandes ergab dabei folgendes Ergebnis: Hauptmann Peter Trixl, Hauptmann-Stv. Florian Schwaiger, Obmann Michael Gollner, Obmann-Stv. Michael Lindner. Kassier Martin Lindner Kassier-Stv. Johann Eder, Schriftführer Martin Wimmer, Schriftführer-Stv. Michael Reiter, Fähnrich Johann Ast, Fähnrich-Stv. Manuel Bucher, Waffenwart Martin Tschurtschenthaler und als sein Stellvertreter Josef Wieser, Beirat/Zeugwart Martin Hauser.



Ebenfalls einstimmig verlief die Wahl des Gildevorstandes: Oberschützenmeister Leo Waltl, 1. Schützenmeister Josef Schwaiger, 2. Schützenmeister Martin Wimmer, Kassier Martin Lindner, Schriftführerin Rosmarie Schwaiger, Sportleiter Rudolf Perterer, Fähnrich Hans Peter Hinterreiter, Jugendtrainer Josef Danzl. Beiräte: Manfred Harasser, Patrick Pletzenauer, Peter Kendlbacher, Eva Perterer, Cornelia Schwarzenauer und Gerhard Würtl.

Obwohl viele Ausrückungen und Veranstaltungen pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten, berichtete Kassier Johann Eder über einen sehr erfreulichen Kassastand.

Ebenso erfreulich war, dass in diesem Rahmen Schütze Christoph Schwaiger jun. und die Marketenderinnen Alina Hinterholzer und Hanna Danzl feierlich angelobt werden konnten.

Ehrung verdienter Schützenkameraden

Für ihre 15-jährige Treue zur Kompanie wurde an Schütze Leonhard Trixl, Unterjäger Florian Schwaiger, Oberjäger Martin Hauser, Oberleutnant Peter Trixl und Zugsführer Michael Lindner die „Pater-Haspinger – Medaille“ verliehen.

Mit der „Speckbacher-Medaille“ für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Patrouillenführer Stefan Wimmer geehrt. Und für ihre besondere Treue und 50-jährige Mitgliedschaft konnten Zugsführer Leo Waltl und Zugsführer Peter Putzer mit der „Andreas-Hofer – Medaille“ samt Jahreskranz geehrt werden.

Als kleines Dankeschön für das fleißige Ausrücken während der vergangenen Schützenjahre und als Zeichen der Wertschätzung wurde an alle Marketenderinnen ein Blumenstrauß überreicht.



Eine ganz besondere Ehrung wurde den beiden scheidenden Offizieren Leo Trixl und Robert Hörl zuteil. Auf Grund ihrer herausragenden Leistungen und Verdienste für die Christian Blattl-Schützenkompanie wurden sie von der Vollversammlung einstimmig und mit stehendem Applaus zum „Ehren-Hauptmann“ bzw. „Ehren-Leutnant“ ernannt. Ebenso einstimmig wurde Josef Danzl der Titel des „Ehren-Oberschützenmeisters“ zuerkannt.

In ihren Grußworten lobten die Ehrengäste die harmonische Zusammenarbeit, die vorbildliche Führung und das kameradschaftliche Miteinander von Jung und Alt. Sie wünschten den neugewählten Funktionären alles erdenklich Gute und gratulierten den Ausgezeichneten und Geehrten recht herzlich.

Bild: Der neugewählte Vorstand v.l.: Florian Schwaiger, Martin Hauser, Johann Astl, Michael Gollner, Peter Trixl, Johann Eder, Martin Lindner, Leo Waltl, Michael Lindner, Martin Wimmer und Michael Reiter. Foto: Wimmer