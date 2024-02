Volles Haus beim Judo

Judo ist bei den Kids wieder voll im Trend, das zeigte sich auch beim Pillerseecup, der 15 Vereine und 222 Mädchen und Buben anlockte.



Fieberbrunn | Am Wochenende lud der Judoclub zum Pillerseecup 2024 nach Fieberbrunn. Obmann Philipp Rieseberg zeigte sich von der Teilnahme mehr als begeistert: „Alle Tiroler Vereine waren mit dabei, außerdem die Judoclubs aus Saalfelden, Saalbach und Rauris.“ Ingesamt kämpften 222 Kinder aus 15 Vereinen um den Sieg. Die Sporthalle in der Volksschule Fieberbrunn platzte dementsprechend aus allen Nähten. Auch in Sachen Spannung ließ das Turnier keine Wünsche offen und die Judo-Kids im Alter von acht bis zwölf Jahren beeindruckten mit tollen Leistungen.



Junge Talente zeigten ihr Können auf der Matte

„Ein riesengroßes Danke an alle Teilnehmer, die mit Leidenschaft und Fairplay für unvergessliche Momente gesorgt haben. Es war ein großartiger Tag für die Kinder, voller Lachen, Freude und sportlicher Leistungen. Die Veranstaltung hat gezeigt, wie Sport verbindet, fördert und begeistert“, freut sich Rieseberg schon auf weitere Turniere. sh

Bild: Die Halle in Fieberbrunn platzte aus allen Nähten – Zuschauer und Kinder hatten großen Spaß beim Pillerseecup. Foto: Judoclub Fieberbrunn