Volksmusik im Wirtshaus

Kirchberg | Am Freitag, 2. Juni, findet um 19 Uhr beim Bechlwirt in Kirchberg in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der LMS Kitzbühel und Umgebung, der Gemeinde Kirchberg und dem Kulturreferat der Stadt Kitzbühel ein Volksmusikabend unter dem Motto „Volksmusik im Wirtshaus“ statt.



Es spielen verschiedene Volksmusikformationen der Landesmusikschule, welche auch im Anschluss zum offen musizieren einladen. Moderiert wird der Abend von Rudi Krauße.

Der Eintritt ist frei.

Bild: Ein Volksmusikabend im Wirtshaus am 2. Juni. Foto: LMS Kitzbühel