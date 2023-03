Virtuoses „Frühlingserwachen“

Konzertpianistin Katharina Königsfeld lud im Rahmen der Reihe „KonzertKULTur“ in die Schlosshalle des A-ROSA – Starklarinettist Wenzel Fuchs, Sopranistin Claire Elizabeth Craig und Überraschungsgast Querflötistin Yasuko Fuchs gestalteten einen meisterhaften Musikabend.



Kitzbühel | Beinahe 100 Gäste waren gekommen, um mit dem renommierten Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker und Professor am Salzburger Mozarteum, Wenzel Fuchs in den musikalischen Frühling zu wandern. Der gebürtige Innsbrucker ist in Brixen im Thale aufgewachsen und freute sich offenkundig über sein Heimspiel: „Halb Brixen ist ja da! Da sehe ich nicht nur meine Tanten, Cousinen und Cousins, auch mein erster Kapellmeister, mein erster Lehrer, sitzen hier in den Reihen.“



Das meisterhafte Spiel von Wenzel Fuchs wurde von der fabelhaften Sopranistin Claire Elizabeth Craig gesanglich bereichert und vollendet von Katharina Königsfeld am Klavier begleitet. Die drei Musiker entführten beispielsweise mit Schumanns „Romanze Nr. 2“, Schuberts „Hirten auf dem Felsen“ und Liedern von Louis Spohr in die Klangwelt einer erblühenden Natur, in den erwachenden Frühling. Durch eine spontane Idee kam das Publikum zudem in den Genuss, der Querflötistin Yasuko Fuchs zu lauschen, die im Zusammenspiel mit ihrem Ehemann das Konzert perfekt machte. es

Bild: Stimmungsvolles Ambiente in der Schlosshalle des A-ROSA beim Klassikkonzert „Frühlingserwachen“. Fotos: Standl