Vier erlebnisreiche Tage verbracht

Die vier erlebnisreichen Tage starteten in der „alten“ Kaiserstadt Regensburg mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes in der Residenz der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Am nächsten Tag stand der Besuch des „Gläsernen Dorfes“ in Arnbruck am Programm. Nach einer abenteuerlichen Busfahrt im dichten Schneegestöber – unterbrochen durch mehrmalige Schneekettenmontagen – zum und vom Großen Arber, der höchsten Erhebung im Bayerischen Wald, gab es im Hotel eine besinnliche Adventfeier mit Liedern und Geschichten.

Der dritte Tag führte die 40-köpfige Reisegruppe nach Passau, der Drei-Flüsse-Stadt. Nach einer Stadtführung rundete ein Bummel durch den Adventmarkt diesen Nachmittag ab. Am Abend sorgte Alleinunterhalter Max noch für viel Gelächter bei den Reiseteilnehmern.

Bevor die Fieberbrunner Pensionisten am vierten Tag wieder Kurs Richtung Heimat nahmen, machten die Ausflügler noch einen „Abstecher“ zum Christkindl-Markt in der Gäubodenstadt Straubing.

Foto: Neumayer