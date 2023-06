Viele Katzen finden nicht mehr nach Hause

In Kirchdorf, Ahornweg 17, ist ein Kater mit rotem Fell zugelaufen.

Ebenfalls verlaufen hat sich der nichtkastrierte Kater, mit rot/weißem Fell, in Ellmau im Bereich Wimm.

Auch in Waidring hat sich eine Katze verirrt. Dieser wohlgenährte, sehr zutrauliche und kastrierte Kater (schwarz/weißes Fell) ist in Waidring im Bereich Unterwasser (Richtung Gewerbegebiet) zugelaufen.

Wer vermisst oder kennt diese Katzen? Der Verein Samtpfotenstube bittet um Mithilfe, damit die Tiere wieder zu ihren Besitzern kommen. Hinweise bitte unter Tel. 0680/4054089.