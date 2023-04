Viele Einsätze für das Krisenteam

Zahlreiche Ehrengäste sowie Mitglieder aus den verschiedenen Leistungsbereichen folgten der Einladung von Ortsstellenleiter Martin Bucher zur Jahreshauptversammlung der Ortsstelle Kitzbühel.



Kitzbühel | Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zeigte beachtliche Leistungen. Abgesehen von den regelmäßigen Fortbildungen und Treffen, wurden bezirksweit 146 Einsätze abgearbeitet.



Die Sondereinsatzgruppe hatte im vergangenen Jahr neben Übungen und Kameradschaftsveranstaltungen diverse Einsätze zu bewältigen und das Kriseninterventionsteam hatte reichlich zu tun.



Anschließend an die Dankesworte für die 175 freiwilligen Mitglieder bat Bucher die jeweiligen Referatsleiter um ihre Ausführungen.



Schulungsleiter Daniel Kerscher berichtete über die Ausbildungen im Umfang von mehr als 2.000 Stunden sowie die vielen Fortbildungen und Schulungen.



Die Jugendgruppe setzt sich aus einem starken Team von 15 Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 17 Jahren zusammen. Neben dem Vermitteln von Erster Hilfe und der Vorbereitung auf den Sanitätsdienst organisieren die vier Betreuer regelmäßig Ausflüge und Aktivitäten.



Elisabeth Pircher fasste die Arbeit der sozialen Bereiche der Ortsstelle in beachtlichen Zahlen zusammen. In fast 2.000 Stunden Arbeit wurden 2022 über 26 Tonnen Lebensmittel eingeholt und über die Lebensmitteltafel an 181 Berechtigte ausgegeben. Etwa 3.900 Stunden Arbeitsaufwand fielen im Bereich des Kleiderladens an, mit dessen Erlös wiederum andere soziale Projekte finanziert werden. Die Sozialbegleitung konnte bezirksweit 10 Fälle mit einem Zeitaufwand von rund 400 Stunden abschließen.



Die größte Freude des Abends war es, wieder Beförderungen zum Oberhelfer und Haupthelfer sowie Ehrungen für geleistete Dienstjahre durchzuführen. Foto: Rotes Kreuz