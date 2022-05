Vertragsverlängerung ist jetzt fix

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – auch eine wichtige Partnerschaft wurde verlängert.



Kitzbühel | Die Generali bleibt für weitere zwei Jahre Haupt- und Titelsponsor des Turniers.

Einem besonderen Jubiläum steht damit nichts im Weg – 2024 feiert Österreichs Sandplatz-Klassiker seinen 80. Geburtstag und die Generali steht zum zehnten Mal in Folge als Namensgeberin an der Seite des Turniers.

Österreichs größtes Sandplatzturnier

Der Erfolgslauf des Generali Open Kitzbühel geht in die Verlängerung. Die Generali Versicherung und der Kitzbüheler Tennisclub (KTC) kooperieren weitere zwei Jahre und entwickeln Österreichs größtes und attraktivstes Sandplatzturnier weiter. „Unsere Partnerschaft zeigt sich in vielen Facetten. In der Qualität von Turnier und Spielern und natürlich auch in den Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind“, freut sich Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, über die Fortführung der Kooperation.



„Die Generali ist nicht nur ein Lifetime Partner ihrer Kunden, sondern steht auch für Verlässlichkeit bei seinen sportlichen Engagements.“

Wichtige Partnerschaft

„In diesen herausfordernden Zeiten, ist die Verlängerung der Partnerschaft alles andere als selbstverständlich für uns. Wir sind überglücklich, dass wir uns auf die Generali seit Stunde null verlassen können und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre“, so die Veranstalter Markus Bodner und Herbert Günther.



Das Engagement der Generali in Kitzbühel hat eine lange Tradition. Mittlerweile verbindet das Traditionsturnier und die Generali eine Partnerschaft, die seit über drei Jahrzehnten andauert. Seit 2015 ist die Generali darüber hinaus Titelsponsor der Veranstaltung.

„Das Turnier hat sich dank der Zusammenarbeit mit der Generali in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt. Daran möchten wir anschließen“, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch: „Auch in den nächsten Jahren werden wir an weiteren innovativen Ideen arbeiten, um das Generali Open Kitzbühel für Fans und Spieler noch attraktiver zu gestalten“, so der Turnierdirektor.

Neuauflage „Generali Race to Kitzbühel“

Mit Österreichs größtem Amateurturnier „Generali Race to Kitzbühel“ wurde 2021 ein neues Format entwickelt. „Die Generali möchte Tennis nicht nur in der Spitze, sondern auch im Breitensport fördern. Mit den über ganz Österreich veranstalteten Turnieren geben wir auch den vielen Hobbyspielern die Möglichkeit, diesen Sport aktiv zu betreiben“, betont Schuchter.

Kitzbühel ist bereit

Kitzbühel bereitet sich auf ein geniales Tennisfest - aus heutiger Sicht ohne Einschränkungen - im Juli vor. Der Ticketvorverkauf ist bereits angelaufen. Die Veranstalter erwarten wieder volle Tribünen mit toller Stimmung. Tickets und Infos: www.generaliopen.com

Bild: Turnierdirektor Alexander Antonitsch und Arno Schuchter, Generali Versicherung, freuen sich über die Vertragsverlängerung. Foto: Ch. Baumann