Veronika Braun übergibt ihr Amt

Das Katholische Bildungswerk Kössen läutete zum 70. Jubiläum eine neue Ära ein.



Kössen | 20 Jahre lang stand Veronika Braun an der Spitze des Katholischen Bildungswerkes in Kössen. Nun übergab sie auf der Feier zu dessen 70-jährigem Bestehen ihr Amt an Christine Walder-Moosmann aus Kössen.



Als besondere Überraschung konnte Andreas G. Weiß, der stellvertretende Direktor des Katholischen Bildungswerkes Salzburg, mitteilen, dass Veronika Braun im Dezember von Erzbischof Franz Lackner für ihre Verdienste mit dem Virgilorden in Silber ausgezeichnet wird. „Die umsichtige Art und Arbeit von Veronika zeige sich aber nicht nur in den knapp 300 Veranstaltungen, die sie in Kössen federführend gestaltet hat“, so Weiß, „sondern auch darin, dass sie über Jahre hinweg ein Team und ihre Nachfolge aufgebaut hat.“



Die neue Leiterin des Katholischen Bildungswerkes in Kössen, Christine Walder-Moosmann, zeigte sich dankbar für den Zuspruch und das Vertrauen ihres Teams, nicht zuletzt aber auch dafür, dass Veronika Braun dem Team weiterhin erhalten bleibt.

Bild: Pfarrer Rupert Toferer, Referent Franz Kogler, Regionalbegleiterin Elisabeth Wagner , Christine Walder-Moosmann, Bürgermeister Reinhold Flörl , Veronika Braun und Andreas G. Weiß (von links). Foto: Katholisches Bildungswerk Salzburg