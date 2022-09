Verkehrsunfall mit Verletzung in St. Johann

St. Johann | Ein 47-jähriger Österreicher fuhr am 15. September gegen 07.00 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger auf der Loferer Bundesstraße am linken Fahrstreifen in Richtung Kitzbühel. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 52-jähriger Kroate mit seinem Pkw am rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung.

Kurz nach der Unterflurtrasse in St. Johann wollte der Lkw- Lenker auf den rechten Fahrstreifen wechseln und dürfte laut derzeitigen Ermittlungsstand den Pkw übersehen haben. Es kam zur seitlichen Kollision, wobei das Fahrzeug des Kroaten auf die Beton- Mitteltrennung prallte. Der 52-jährige Lenker erlitt schwere Rückenverletzungen und musste ins BKH St. Johann gebracht werden. Foto: FF St. Johann

