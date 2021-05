Verkehrsunfall mit Verletzung in St. Johann

St.Johann | Ein 18-jähriger Österreicher fuhr am 17.05.2021 gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in St. Johann entlang wobei er das Fahrzeug in einer Kurve nicht mehr unter Kontrolle hatte und frontal gegen einen Baum prallte. Seine 16-jährige Beifahrerin erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins BKH St. Johann gebracht werden. Die beiden weiteren Insassen sowie der Lenker blieben unverletzt.

