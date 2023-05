Verkehrsunfall mit Verletzung in Kirchdorf

Kirchdorf | Ein 42-jähriger Österreicher fuhr am 6. Mai 2023 gegen 10:40 Uhr mit seinem Pkw auf der Loferer Straße B178 im Gemeindegebiet von Kirchdorf aus Richtung St. Johann kommend in Richtung Lofer. Zur selben Zeit fuhr ein 63-jähriger Österreicher mit seinem Pkw von einer Hotelzufahrt zum Kreuzungsbereich Lärchenweg-Loferer Straße. Im Fahrzeug befand sich seine 66-jährige Frau als Beifahrerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 63-Jährige seinen Pkw vor der Kreuzung kurz angehalten und bog wenig später nach links in die Loferer Straße in Fahrtrichtung St. Johann ein. Der aus Richtung St. Johann kommende 42-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte mit dem vorderen linken Fahrzeugeck gegen das hintere linke Heck des Pkw des 63-Jährigen. Dadurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die 66-jährige Österreicherin wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert. Der 42-jährige Fahrzeuglenker zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme war die B178 im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201