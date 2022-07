Verkehrsunfall mit Verletzung in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 03.07.2022 gegen 12.10 Uhr ereignete sich auf der Kössener Straße B 176, im Gemeindegebiet von Kirchdorf, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer. Ein 52-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Rennrad auf der B 176 in Richtung St. Johann in Tirol. Zur selben Zeit lenkte ein 51-jähriger deutscher Motorradlenker sein Motorrad in dieselbe Fahrtrichtung.

Als der Motorradfahrer den Radfahrer überholen wollte, lenkte dieser plötzlich sein Fahrrad nach links, wodurch es zu einer Kollision kam. Der Radfahrer kam zu Sturz und blieb verletzt am Fahrbahnrand liegen. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde der Rennradfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH St. Johann gebracht. Der Motorradlenker blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

