Verkehrsunfall mit Verletzung in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 15. Juni 2022 gegen 03:00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der B178 Loferer Straße im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol in Richtung St. Johann in Tirol. Bei StrKm 39,00 ist der Mann, ersten Erkenntnissen zufolge aus Unaufmerksamkeit, mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.

Dadurch überschlug sich der Pkw und kam anschließend neben der Fahrbahn am Fahrzeugdach zu liegen. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol verbracht. Der 53-jähriger, italienische Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Die B178 war für kurze Zeit teils gesperrt und teils wechselseitig befahrbar. Die Freiwillige Feuerwehr Erpfendorf stand mit 2 Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften im Einsatz.

PI Erpfendorf - Tel. 059133 / 7201