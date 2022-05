Verkehrsunfall mit Verletzten in Kössen

Kössen | Am 27. Mai 2022 gegen 12:45 Uhr wollte eine 64-jährige Deutsche auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kössen mit einem Pkw in eine Parklücke fahren, als das Fahrzeug aus unbekannter Ursache plötzlich beschleunigte und gegen zwei Mitarbeiterinnen des Geschäftes stieß. Dabei zogen sich die Frauen im Alter von 33 bzw. 45 Jahren Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Lenkerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

PI Kössen - Tel. 059133/7207